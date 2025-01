Omicidio in centro città a Bergamo, 40enne ucciso a coltellate

il fatto

BERGAMO Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, oggi poco prima delle 15.30: dalle prime informazioni, un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova. Sul posto le ambulanze del 118 e le volanti della questura. All’origine ci sarebbe una lite degenerata. A quanto si apprende la vittima è l’addetto alla sicurezza di un supermercato situato nella via che stava rincorrendo l’aggressore. Come riportato dal Corriere della sera, un testimone avrebbe visto vittima e aggressore rincorrersi per alcuni metri in via Tiraboschi, dopodiché il vigilantes è stato spinto contro la vetrina di un negozio ed è caduto a terra. Successivamente è stato colpito «quattro o cinque volte» con il coltello dall’assassino, che poi è fuggito. La vittima sarebbe di origini africane.

