Crotone, solo un pari allo “Scida” contro la Cavese

calcio serie c

CROTONE Non va oltre il pareggio il Crotone di mister Emilio Longo nella prima gara del 2025. Allo “Scida” contro una coriacea Cavese finisce 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Oviszach (nella foto) e Sorrentino.

Pronti via e Crotone avanti già al 5′ con Oviszach (nono centro stagionale) che riceve palla da Vitale sulla sinistra, si accentra e scarica un tiro preciso di destro che supera Boffelli. Ma gli ospiti reagiscono immediatamente e già al 12′ trovano l’1-1 con Sorrentino di testa su cross dalla fascia sinistra di Saio. Al 18′ ancora Oviszach sfiora il nuovo vantaggio per i pitagorici con un gran tiro di destro, ma stavolta Boffelli chi nega la gioia del gol. Al 25′ si fa vivo Tumminello, il suo tiro è parato in due tempi dal solito Boffelli. Un minuto dopo è però la Cavese ad andare vicinissima al 2-1, ancora con Sorrentino che a tu per tu con D’Alterio manda alto. Al 39′ Di Pasquale va a segno sugli sviluppi di un corner ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il primo tempo di conclude qui. A inizio ripresa, al 56′, ancora Oviszach sfiora il palo con un tiro da ottima posizione in area di rigore. Al 63′ angolo dalla destra di Pezzella e colpo di testa di Saio che si infrange sul palo. Al 72′ Barberis ci prova su punizione, conclusione rasoterra con la palla di un soffio al lato. Il Crotone nel finale spinge alla ricerca della vittoria. Al 94′ Tumminello manda di poco alto da buona posizione. Finisce 1-1.

Il tabellino

CROTONE

D’Alterio; Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron; Gallo (48’st Stronati), Schirò (16’st Barberis); Silva, Vitale (16’st Gomez), Oviszach (32’st Spina); Tumminello. A disp.: Cucinotta, Martino, Cargnelutti, Rispoli, Groppelli, D’Aprile, Cantisani, Aprea. All. Longo

CAVESE

Boffelli; Peretti, Piana, Saio; Marchisano, Marranzino (27’st Diarrasouba), Pezzella, Konate, Vitale; Fella, Sorrentino (22’st Vigliotti). A disp.: Lamberti, Di Somma, Diop,, Badje. All. Maiuri

ARBITRO De Angeli di Milano

RETI 5’pt Oviszach (Cr), 12’pt Sorrentino (Ca)

NOTE Ammoniti: Konate (Ca), Silva (Cr), Piana (Ca), Vigliotti (Ca). Spettatori: 4.303.