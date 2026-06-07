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Roland Garros

Townsend e Siniakova vincono titolo doppio donne

Avevano vinto il Wta 1000 di Madrid

Pubblicato il: 07/06/2026 – 15:38
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Townsend e Siniakova vincono titolo doppio donne
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PARIGI Katerina Siniakova e Taylor Townsend vincono il titolo nel torneo di doppio femminile del Roland Garros 2026. La ceca e la statunitense, prime teste di serie del tabellone, domano in finale Anna Danilina e Alessandra Krunic, accreditate della seconda testa di serie, con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco. Prosegue l’ottimo momento di Siniakova/Townsend, che avevano vinto il Wta 1000 di Madrid.

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