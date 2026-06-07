Serie B, Redel Viola scende in campo contro Scandone in gara 1

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REGGIO CALABRIA Per la Redel Viola Reggio Calabria è arrivato il momento che conta davvero. Questa sera, domenica 7 giugno, alle ore 19, al PalaCalafiore si vivrà la finalissima playoff , contro la Scandone Avellino, tra i gironi E ed F della Serie B Interregionale mette in palio la promozione in B d’Eccellenza. Viola e Avellino erano le favorite dei rispettivi gironi centro-meridionali. Hanno rispettato il pronostico, e adesso si trovano faccia a faccia. I valori in campo sono altissimi, ma dopo un mese di maggio consumato a ritmo serrato, le condizioni fisiche conteranno quanto il talento.

La Redel ha il fattore campo. Non è poco, considerando che Avellino al PalaDelMauro non ha mai perso in questa stagione — né in regular season né nei playoff. Ma si gioca a Reggio, davanti a un PalaCalafiore che si preannuncia sold-out, con un pubblico cresciuto partita dopo partita e che non smette di sognare. Cadeo spera di recuperare Marco Laganà: insieme a Vanni Laquintana forma una delle coppie più prolifiche del campionato, entrambi oltre quota 400 punti in una stagione segnata dagli infortuni. La regia affidata a capitan Fernandez e Clark, il lavoro sotto le plance a Marini, Maresca, Marangon e Agbortabi, il perimetro a Fiusco e Zampa. Un gruppo coeso, abituato a rialzarsi. Dall’altra parte una corazzata guidata da coach Dell’Imperio. Nella Scandone ci sono due ex neroarancio, Vitale e Duranti, che Reggio Calabria la conoscono bene. Ragusa e Gay tra i migliori realizzatori, Kmetic e Cioppa in regia, Scanzi e Donda sotto le plance. Sette partite di playoff, una sola sconfitta. Il campo dirà il resto. E il PalaCalafiore è pronto.