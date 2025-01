I Presidenti delle Consulte studentesche della Calabria aprono l’anno con un incontro

l’evento

VIBO VALENTIA Presso la sede regionale, ovvero il Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia, i cinque Presidenti delle Consulte calabresi, si sono riuniti per esporre la programmazione della seconda annualità del mandato biennale dell’organismo, coordinato da Franca Falduto, loro Responsabile per l’USR Calabria. Essendo i predecessori ormai fuori dal circuito della scuola secondaria di secondo grado, i nuovi Presidenti sono stati tutti rinominati dalle relative assemblee provinciali: Daniele Trimboli (CPS Reggio Calabria), Francesco Mazzotta (CPS Cosenza), Francesco Lombardo (CPS Crotone), Antonio Rizzo (CPS Catanzaro), Lucia Rosaniti (CPS Vibo Valentia). Quest’ultima, così come stabilito in sede di assemblea nazionale presso il MIM, ha partecipato ai colleghi gli esiti dell’incontro con il Ministro Valditara ed il Direttore Generale Carbone della DG Studente nonché i Presidenti designati dai vari COR per rappresentare la loro regione d’appartenenza. Si è quindi riavviato il confronto sulle tante iniziative programmate, tra cui “C.P.S. Custodiamo Patrimoni Straordinari”, “Camici Gialli”, “Per Giulia e tutte le Altre”, “Basta un attimo!”, “In nome della Legalità”, “La Consulta è per sempre…” dando spazio anche ad ogni ulteriore proposta già emersa o in fieri. Filo conduttore, anche quest’anno, la crescente volontà di potenziare la partecipazione studentesca finalizzata a sviluppare l’attivismo come fattore critico di successo per far crescere in tutti i ragazzi il senso di una cittadinanza responsabile, ispirata al dettato costituzionale. Sempre nell’ottica della sinergia istituzionale praticata concretamente, a margine della riunione, è intervenuto il Presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, al fine di chiarire quali siano le competenze dell’Ente istituzionale primo interlocutore delle scuole secondarie di secondo grado. Ciò perché l’obiettivo di ogni attività della Consulta, è prioritariamente la promozione della corretta interlocuzione istituzionale, indispensabile a favorire quella logica sistemica che costituisce la base per innescare nuove idee sul percorso già tracciato per cercare soluzioni insieme. Imparare a manifestare costruttivamente e democraticamente le proprie istanze, non soltanto attraverso le pur legittime forme di protesta, è un valore aggiunto al consolidamento della cittadinanza attiva specialmente con riferimento a settori di atavica criticità come, ad esempio, l’edilizia scolastica. Le situazioni tra le province sono emerse abbastanza similari per cui si è assunto quale impegno comune il contrasto a quelle piaghe sociali che, automaticamente ne alimentano altre sempre più pericolose, ledendo inevitabilmente il Diritto allo Studio come la precaria organizzazione dei Trasporti. Tante e serie, quindi, le tematiche affrontate emerse anche durante il successivo colloquio con il Procuratore Camillo Falvo che ha accolto favorevolmente la richiesta di un incontro con i Presidenti nel al fine di offrire loro la preziosa opportunità di entrare a diretto contatto con la Procura della Repubblica, ovvero l’ufficio giudiziario che ha la funzione di assicurare che le leggi vengano rispettate e che la giustizia sia amministrata in tempi rapidi e senza discriminazioni. Molto interessante ed utile a profondi spunti di riflessione sul senso e sul valore della Legalità, si è rivelato anche in questa occasione il dialogo già da tempo instaurato con il Procuratore Falvo da sempre impegnato con gli Studenti nelle scuole nonché con le stesse Consulte provinciali studentesche che in Calabria godono del privilegio di poter contare sempre ed ovunque sul supporto delle Istituzioni e sulla collaborazione con Enti ed Associazioni.