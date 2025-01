Chiaravalloti, Occhiuto: «Grande calabrese che ha dato lustro alla nostra Regione»

il lutto

«Con Giuseppe Chiaravalloti la Calabria perde un suo grande cittadino che per decenni ha dato lustro alla nostra Regione. Se ne va un uomo delle istituzioni, un servitore dello Stato, una personalità di straordinaria e acuta cultura». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Da magistrato e da presidente della Regione – ha proseguito Roberto Occhiuto – ha sempre messo al primo posto gli interessi della collettività, con spirito di servizio e senso di responsabilità. Uomo di centrodestra, Chiaravalloti è stato in grado di rappresentare unanimemente tutta la Calabria, portando a livello nazionale le istanze dei nostri territori». «Sono orgoglioso e grato di averlo conosciuto, di essergli stato amico, di aver condiviso con lui una parte importante del mio percorso politico. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio ed è vicina alla famiglia in questo momento di grande dolore», ha concluso il governatore calabrese.