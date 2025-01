Cosenza, dopo Sankoh parte anche Begheldo

calcio serie b

COSENZA Dopo Sankoh anche Gianmarco Begheldo lascia il Cosenza. Oggi la società silana ha annunciato di aver perfezionato l’accordo con la società Union Clodiense Chioggia per il trasferimento, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 del calciatore arrivato in rossoblù nel luglio 2024 firmando un triennale con i Lupi. Il trequartista classe 2003 proveniente dalla Virtus Verona, non ha mai trovato spazio con la maglia del Cosenza. «Al centrocampista rossoblù – scrive in una nota il club – l’augurio di vivere questa nuova esperienza nel migliore dei modi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato