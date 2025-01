Monsignor Caiazzo nominato dal Papa arcivescovo ad personam della Diocesi di Cesena-Sarsina

la nomina

ROMA Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Cesena-Sarsina, presentata da monsignor Douglas Regattieri, nominando al suo posto, con il titolo di Arcivescovo ad personam, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, trasferendolo dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina e dalla Diocesi di Tricarico (Italia), finora unite in persona Episcopi. Lo rende noto un Bollettino della sala stampa della Santa Sede. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è nato il 7 aprile 1956 a Isola di Capo Rizzuto (in provincia di Crotone), nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Dopo aver ottenuto il Baccalaureato in Teologia presso il Seminario Teologico Calabro “S.Pio X” di Catanzaro, ha conseguito il Dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma. E’ stato ordinato sacerdote il l0 ottobre 1981, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale di Santa Caterina da Siena in Roma (1981-1983); Membro della Commissione Diocesana di Arte Sacra (1994-2007); Delegato Episcopale per l’Evangelizzazione (1995-1996); Membro del Collegio dei Consultori (1996-1999 e 2004-2007); Membro della Consulta Nazionale per la Liturgia presso la Conferenza Episcopale Italiana (1996-2010); Vicario Foraneo (1996-2000); Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (2005-2006); Rettore del Seminario Minore Diocesano (2005-2008); Delegato Diocesano per i Seminaristi del Seminario Maggiore (2005-2008); Direttore dell’Ufficio Liturgico Regionale (19962010); Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano (1996-2010); Parroco di San Paolo Apostolo in Crotone (1985-2016); Consigliere dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero (1994-2016); Membro del Consiglio Presbiterale (1994-2016); Vicario Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata (2012-2016); Docente presso l’Istituto Diocesano di Scienze Religiose di Crotone e l’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro. E’ stato nominato Arcivescovo di Matera-Irsina il 12 febbraio 2016 e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 aprile successivo. Dal 10 febbraio 2023, e’ stato Amministratore Apostolico di Tricarico e, dal 4 marzo dello stesso anno, è stato nominato Vescovo della medesima Sede, unita in persona Episcopi all’Arcidiocesi di Matera-Irsina. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, è Membro della Commissione Episcopale per la Liturgia e Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali; mentre, all’interno della Conferenza Episcopale Regionale è Vescovo Delegato per i Problemi Sociali e il Lavoro, per la Catechesi, per la Liturgia e per la Pastorale Giovanile.

