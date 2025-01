Il 24 gennaio la consegna del premio Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani

l’evento

ROMA Si svolgerà il prossimo 24 gennaio, nella Sala della Regina della Camera dei deputati, con inizio alle ore 15.00, la cerimonia di consegna del decimo Premio Nazionale Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani, dal titolo “Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza”. Per gli Istituti secondari di primo grado, il Premio è stato attribuito al video intitolato “No all’obbedienza, no all’incoerenza, no all’oblio”, realizzato dalle classi III A e III F della Scuola secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo “Guglielmo Pallavicini” di Roma. Per gli Istituti Secondari di secondo grado, il Premio è stato attribuito ex aequo ai seguenti elaborati: video intitolato “In ricordo degli Internati Militari Italiani” prodotto dalla classe V D del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata; video clip dal titolo “Fedeltà, Disciplina e Onore: L’essenza di un ideale” realizzato dalla classe IV sezione grafica -Liceo Artistico “O. Buccini” – Istituto Istruzione Superiore di Marcianise (Caserta); video dal titolo “Il- Lo Giuro -dagli IMI ad oggi” presentato dagli studenti Andrea Bellaviti e Leonardo Vanotti della classe V A-Sistemi Informativi Aziendali – Istituto Superiore “Marioni Da Ponte” di Presezzo (Bergamo). Menzioni speciali sono state attribuite a: componimento musicale intitolato “La vita nell’inferno” prodotto dagli allievi: Giovanna Galello, Francesca Macrì, Ambra Meriello e Lorenzo Scopacasa della classe III B della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Pascoli -Alvaro di SIDERNO (Reggio Calabria); video con monologo teatrale intitolato “Mio fratello era un IMI”, presentato dall’allieva Giulia Maria Esposito della classe III Bdella Scuola secondaria di primo grado “Annibal Caro” dell’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche (Macerata).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato