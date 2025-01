Italiano che combatteva nell’esercito russo catturato in Ucraina

dal mondo

Le forze speciali ucraine un Donbas hanno catturato un italiano che si sarebbe arruolato come volontario nell’esercito russo. È quanto riporta Today.it in un articolo a firma dell’inviato di guerra Cristiano Tinazzi. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di Gianni Cenni, così almeno secondo quanto riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo e da un documento dove si legge anche la data di arruolamento, avvenuta lo scorso 13 novembre 2024 nell’unità militare 58198, I° reggimento corazzato.

Originario della Campania, non ci sarebbe alcuna sua traccia sui social se non per una vecchia pagina Linkedin dove cita come uno dei suoi precedenti lavori quello di capo pizzaiolo nel ristorante ‘La figlia del presidente’ a Napoli.

Nei documenti pubblicati dalla testata online, inoltre, l’esercito ucraino lo avrebbe catturato tra il 7 e l’8 gennaio tra la zona di Kupyansk e la regione di Lugansk, probabilmente in una operazione di ricognizione e intelligence oltre le linee nemiche.

Secondo il console onorario Brebbo, – riporta ancora Today.it – Cenni era arrivato in Russia dopo una precedente esperienza di lavoro in Finlandia ed era stato segnalato da conoscenti come un buon pizzaiolo con esperienza pregressa.