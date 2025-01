Caos trasporti, fino a fine mese altri 20 stop

il disagio

ROMA Treni e bus fermi altre 20 volte da qui a fine mese. La pagina del ministero dei Trasporti pullula di nuove agitazioni grandi e piccole che, se aggiunte ad eventuali incidenti tecnici, porterebbero a nuove giornate di caos come quella registrata dopo l’incidente odierno al nodo ferroviario di Milano. Lo scrive Ansa. Ecco in sintesi il calendario: 12 GENNAIO FERROVIARIO: Abruzzo, 8 ore (dalle 9) personale Trenitalia Impianti ed equipaggi della Dbrsi. Toscana 8 ore (dalle 9) personale circolazione Rfi Firenze 18 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO: Sardegna, 4 ore (dalle 18,00) personale società Arst sedi e depositi della provincia di Sassari 21 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO: Puglia, 4 ore (dalle 14.40) personale Ferrovie Sud Est, Bari, Taranto e Lecce. 3 ore (dalle 9,30) società Sgm di Lecce. 4 ore dalle 15.40) Ferrovie Appulo Lucane di Bari, 4 ore (dalle 15.40). Autolinee di Bari 4 ore (dalle 15.40). Personale Sabato viaggi di Bari 4 ore (dalle 15.40). Ferrovie Sud Est di Bari, trasporti su gomma, 4 ore dalle 15.40 Piemonte, 24 ore, personale Atap Biella e Vercelli. Trentino-Alto Adige, personale Coopservice (appalti ferroviari), orario, seconda metà del lavoro. 22 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO Lombardia, autoguidovie Pavia, 24 ore 22-24 GENNAIO MARITTIMO. Siremar – Caronte & Tourist, collegamenti con le isolem minori della Sicilia. 48 ore 23 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO Cialone Tour di Frosinone, 24 ore 24 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO Sais Autolinee province di Enna, Ragusa, Siracusa, Palermo, Messina e Catania, 4 ore 25 GENNAIO PLURISETTORIALE Scioperi a livello nazionale di diverse sigle per il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia. 26 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO Amt servizio extraurbano di Genova, 4 ore 31 GENNAIO TRASPORTO PUBBLICO gruppo Atm di Milano, 24 ore.