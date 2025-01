«La storia non si sfratta»: il 18 gennaio presidio intorno alla statua di Giacomo Mancini

COSENZA

COSENZA «La statua non si sposta»: con queste parole la Fondazione Giacomo Mancini dà appuntamento a sabato 18 gennaio per una manifestazione pubblica dopo che «il sindaco di Cosenza nella pec di sfratto alla statua raffigurante Giacomo Mancini ci ha intimato di rispondere entro dieci giorni. I dieci giorni scadono il 18 gennaio». E proprio il 18 gennaio alle ore 11.30, «accogliendo le sollecitazioni impetuose che provengono da tanti cittadini indignati, ci diamo appuntamento per un flashmob e un presidio intorno alla statua per ribadire una volta di più che No! il Leone non si sposta» fa sapere la Fondazione. «Alla pec del sindaco replicheremo tutti insieme con una risposta di popolo, di donne e uomini che si sono sentiti offesi per il trattamento riservato alla memoria di Giacomo Mancini, alla statua che lo raffigura e alla storia della nostra comunità». Una risposta di cittadine e cittadini che – conclude la nota della FGM – insieme e in modo corale dicono che la statua non si sposta e che la storia non si sfratta».

