Caso Afflitto, Orrico: «Ha perso i requisiti di iscrizione al M5s»

la decisione

CATANZARO «Il consigliere regionale Francesco Afflitto ha perso i requisiti per l’iscrizione al Movimento 5 stelle così come deliberato nei suoi confronti dal Comitato di Garanzia composto da Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle. «L’organo – dice Orrico -, che sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto e decide in ordine alla sussistenza o perdita dei requisiti per l’iscrizione al M5S, ha adottato tale provvedimento in virtù dei principi contenuti nello stesso Statuto. La decisione è pervenuta – conclude l’esponente pentastellata – al termine di attenta indagine scaturita da una approfondita relazione da me redatta ed è stata comunicata in data odierna al diretto interessato».