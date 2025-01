L’inverno soffia sulla Calabria: pioggia, neve e vento

le previsioni

ROMA Da sabato scorso sull’Italia stanno soffiando venti gelidi di estrazione artica che, incontrando le acque miti del Mar Mediterraneo, hanno dato vita a un ciclone che sta dispensando maltempo invernale soprattutto al Sud. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che questa fase tipicamente invernale durerà ancora alcuni giorni, dopodiché la situazione subirà un altro cambiamento, ma purtroppo non in meglio. Attualmente un ciclone è in azione al Sud provocando piogge a tratti abbondanti e soprattutto nevicate a bassissima quota. Anche le regioni adriatiche centrali sono interessate dalla circolazione depressionaria e su questi settori la neve, nelle prossime ore, potrà sfiorare addirittura le spiagge abruzzesi se non presentarsi mista a pioggia. Sul resto d’Italia invece domina l’anticiclone delle Azzorre con bel tempo prevalente. La posizione dell’anticiclone che ormai ha conquistato tutti gli Stati centrali, occidentali e settentrionali europei, favorirà ancora l’afflusso di aria fredda sull’Italia per quasi tutta la settimana. E la situazione meteo continuerà a rimanere instabile sulle medesime regioni. Ma c’è di più. Se da mercoledì il maltempo al Sud tenderà parzialmente ad attenuarsi, da venerdì 17 e nei giorni successivi il continuo apporto di aria fredda andrà ad alimentare un ciclone attivo sull’Algeria. Ed ecco che in questo frangente entrerà in scena il flusso oceanico che spingerà il ciclone verso l’Italia facendolo cozzare su Sardegna, Sicilia e poi sul resto delle regioni meridionali. Riassumendo: fino a martedì la fase di maltempo invernale continuerà a interessare il Sud e il versante adriatico centrale con piogge diffuse e neve a bassissima quota. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per la Calabria e la Sicilia ioniche (martedì). Successivamente il tempo tornerà a peggiorare nuovamente a partire da venerdì 17 e nel successivo weekend. Sotto il profilo termico continuerà a fare freddo pure di giorno, ma soprattutto di notte al Nord dove le temperature, anche in pianura, scenderanno di molti gradi sotto lo zero