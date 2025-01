Maltempo in Calabria, volo diretto a Reggio Calabria atterra a Brindisi

il disagio

LAMEZIA TERME Disavventura oggi per i viaggiatori in volo a bordo di un aereo Ryanair diretto a Reggio Calabria. Il maltempo ha spinto i piloti a tentare prima di atterrare nello scalo della città Metropolitana, ma le condizioni avverse non hanno consentito e agevolato l’arrivo in pista. I piloti hanno poi optato per un atterraggio a Lamezia Terme ma anche in questo caso senza successo. Infine, i passeggeri sono atterrati a Brindisi, in Puglia, distanti dalla meta prevista ma sani e salvi. (redazione@corrierecal.it)