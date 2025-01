Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti: «L’età dell’oro comincia ora»

inauguration day

Donald Trump ha giurato come 47/mo presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts. Ora è ufficialmente il commander in chief. Con i suoi 78 anni, è il presidente più vecchio ad aver giurato. Trump ha giurato sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando il presidente eletto aveva solo nove anni.

“L’età dell’oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America”: ha detto Trump nel suo discorso d’insediamento. “La strumentalizzazione e politicizzazione del dipartimento di Giustizia finirà con me”. “Da questo momento in poi il declino americano è finito”. “Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande”, ha detto ancora Trump sostenendo di essere stato messo a dura prova da chi ha tentato di privarlo della sua libertà e anche della sua vita, un riferimento al fallito attentato. Un passaggio accolto con un’ovazione.

