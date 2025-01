Crotone, dall’Atalanta ecco il portiere Jacopo Sassi

calcio serie c

CROTONE Il Football Club Crotone ha comunicato di aver acquisito – a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio – il diritto alle prestazioni sportive del portiere Jacopo Sassi. L’estremo difensore classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi maturare esperienze col Giugliano e, l’anno scorso, con la Pro Vercelli dove è riuscito a mantenere la porta inviolata per ben dodici volte. Nella prima parte di questa stagione ha invece vestito la maglia del Modena in serie B. Vice-campione del Mondo con l’Italia Under 20 nel 2023, Sassi è attualmente nel giro della nazionale Under 21, con cui annovera 2 gettoni di presenza.

