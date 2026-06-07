Ragazza accoltellata a Castrovillari, il gip convalida il fermo del 30enne per tentato femminicidio

l’aggressione

CASTROVILLARI Il gip del Tribunale di Castrovillari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 30enne di Corigliano accusato di tentato femminicidio, dopo aver convalidato il fermo operato dai Carabinieri. Il provvedimento restrittivo, eseguito con tempestività dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Castrovillari, ha trovato pieno accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo, la notte del 2 giugno, avrebbe accoltellato una ragazza al volto e alla schiena. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato avrebbe tentato di instaurare una relazione con la vittima, ottenendo però più volte un rifiuto, per poi aspettarla fuori dalla sua abitazione e aggredirla. La decisione del Giudice conferma la solidità del quadro indiziario raccolto nelle ore immediatamente successive all’aggressione. L’efficacia e la rapidità dell’azione sinergica tra la Procura della Repubblica di Castrovillari e i Carabinieri dimostrano come il contrasto alla violenza di genere rappresenti una priorità assoluta e inderogabile per le Istituzioni di questo territorio. L’applicazione rigorosa degli strumenti normativi a tutela delle donne vittime di violenza ha permesso di intervenire tempestivamente in una circostanza di eccezionale gravità. (redazione@corrierecal.it)

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