Accoltella una ragazza al volto e alla schiena, fermato per tentato femminicidio

L’arresto

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari, allertati da una richiesta d’aiuto arrivata alla Centrale operativa, sono intervenuti al Pronto soccorso dopo il ricovero di una ragazza con numerose ferite da taglio al capo e alla schiena. Constatate le gravi condizioni della giovane, i militari dell’Arma hanno avviato immediate indagini. Attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, è stata ricostruita la drammatica dinamica dell’aggressione.

L’indagato, conoscente della vittima, avrebbe più volte tentato di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i rifiuti della ragazza. La scorsa notte l’uomo avrebbe deciso di attenderla al suo rientro a casa. La giovane, accortasi della sua presenza, avrebbe provato invano a dissuaderlo. A quel punto, secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo le avrebbe strappato di mano il cellulare per poi colpirla ripetutamente con un coltello al volto e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La ragazza è riuscita a salvarsi grazie al provvidenziale arrivo di un amico, che ha costretto l’aggressore alla fuga. I carabinieri hanno poi rintracciato il fermato nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti e sequestrati due coltelli, gli abiti e il veicolo utilizzato, tutti con presunte tracce ematiche. L’uomo, sulla base degli elementi raccolti e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per tentato femminicidio ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)

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