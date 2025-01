Crotone, Ferraiana ha vinto il congresso cittadino di FdI. Ma il partito è diviso a metà

l’elezione

CROTONE Il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, celebrato oggi a Crotone, è stato vinto da Simona Ferraiana. Sarà lei, quindi, a ricoprire la carica di coordinatrice di FdI nella città pitagorica. A lei viene demandato il compito di coordinare le attività dei due circoli esistenti e di gestire la preparazione delle liste per le elezioni amministrative previste per la primavera del 2026, ovviamente confrontandosi con il coordinatore provinciale Michele De Simone. Ferraiana ha ottenuto 149 voti di preferenza e così ha avuto la meglio su Antonio Leto, che di voti ne ha conquistati 147. Tra i due candidati in corsa per la carica di coordinatore la conta delle preferenze ha detto che Ferraina ha vinto con solo due voti di scarto. Il congresso di oggi è stato diviso in due distinti momenti: prima c’è stato il dibattito e poi sono state aperte le urne per consentire agli iscritti al partito di votare. Nel corso del dibattito, svoltosi nella prima mattinata, c’è stato l’annuncio del ritiro dalla competizione di Fabrizio Zurlo, che era il terzo candidato che aveva formalizzato la sua partecipazione per conquistare la carica di coordinatore cittadino. Nel suo intervento il giovane Zurlo ha detto che l’obiettivo che si era prefissato con la sua candidatura era quello di aiutare il partito a celebrare un congresso unitario. Nei giorni scorsi il tentativo è stato anche fatto, ma non è andato in porto. Essendo venuta meno questa possibilità, quindi, Zurlo ha preferito fare un passo indietro e lasciare agli altri due candidati di misurarsi. Si è, quindi, andati alla conta e i due voti di scarto confermano che, nella città di Crotone, Fratelli d’Italia è un partito diviso a metà. Due voti di scarto questa è l’idea che danno. La differenza ci sarà comunque nella rappresentata della composizione del coordinamento. Con il voto di oggi sono stati eletti alcuni dei membri: tre rappresentanti della lista di Ferraiana, quattro di Leto (compreso lui) e due della lista che avrebbe dovuto sostenere Zurlo. Tenendo conto dei soli eletti oggi, Ferraiana non avrebbe la maggioranza per gestire il coordinamento. Un handicap che potrà, però, essere superato grazie al regolamento congressuale che consente al coordinatore eletto di procedere alla nomina di altri cinque membri.