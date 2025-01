L’intervista a Jannik Sinner con sullo sfondo la sciarpa del Cosenza calcio

il fatto

COSENZA Il momento negativo che sta attraversando il Cosenza calcio in campionato, non sembra scoraggiare i suoi tifosi sparsi per il mondo. Domenica, al termine della finale di tennis degli Australian Open a Merlbourne, mentre il vincitore Jannik Sinner veniva intervistato, è apparsa tra gli spalti una sciarpa del Cosenza calcio. La foto è stata ripresa, con tanto di commento, dalla pagina satirica di facebook “La Ragione di Stato”: «Intervista post Melbourne di Sinner allietata dalla presenza sullo sfondo, in mezzo al popolo in festa. Di una sciarpa del Cosenza. Egemonia culturale».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato