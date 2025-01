Catanzaro lido, aggredisce una donna e minaccia di uccidere il suo cane con un’ascia: divieto di accesso per un 40enne

la misura

CATANZARO Il questore di Catanzaro ha emesso un provvedimento di Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di un uomo di 40 anni, residente nella provincia, con precedenti di polizia per percosse e minacce, che il 22 dicembre scorso si è reso responsabile di comportamenti aggressivi e minacce gravi nei pressi del “Dogs Park” situato all’interno del centro commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido.

L’intervento è stato originato da una segnalazione al 112 da parte di un uomo il quale riferiva che la moglie era stata aggredita dapprima verbalmente e poi presa a calci dal soggetto, il quale pretendeva che la donna uscisse con il proprio cane di piccola taglia, dall’area ad essi riservata.

Sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei presenti, accertando che l’uomo aveva successivamente minacciato di uccidere il cane con un’ascia. Poco dopo, il soggetto si era allontanato a bordo della propria Alfa Romeo 156, diretta verso i parcheggi del centro commerciale.

Il veicolo è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e al pronto intervento degli agenti. Il proprietario inizialmente ha negato le accuse, ammettendo solo una discussione verbale con i presenti. Tuttavia, su richiesta degli operatori, ha consegnato spontaneamente un’ascia con manico in legno della lunghezza di 36 cm e del peso di 600 grammi, trovata nel bagagliaio del veicolo.

L’uomo ha dichiarato che l’ascia (poi sequestrata dagli agenti) era un attrezzo da lavoro che aveva dimenticato di rimuovere, in quanto utilizzata per la sua attività di carpentiere.

Considerata la gravità del comportamento e il pericolo per la sicurezza pubblica, è stato emesso il provvedimento di Dacur, che vieta all’indagato l’accesso al centro commerciale Le Fontane, alle aree adiacenti da viale Emilia fino a viale Crotone, per un periodo di 3 anni.

La questura di Catanzaro ribadisce «l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti violenti o minacciosi, sottolineando il continuo impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della cittadinanza».

