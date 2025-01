San Giovanni in Fiore, da fine febbraio l’elisoccorso per l’atterraggio notturno

sanità territoriale

SAN GIOVANNI IN FIORE In un video sul proprio profilo Facebook, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha ieri annunciato che dalla fine del prossimo febbraio «la città avrà l’elisoccorso per l’atterraggio notturno». La base del servizio – una delle 14 previste nel territorio regionale, per quanto riferito al Corriere della Calabria da Riccardo Borselli, direttore della Centrale del 118 di Cosenza – dovrebbe essere nel rettangolo di gioco dello stadio comunale “Valentino Mazzola-Antonio De Marco”, provvisto di impianto di illuminazione. Nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio, invece, la stessa Succurro sarà ricevuta, con i capigruppo consiliari aderenti all’iniziativa, dal direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, per il punto sui servizi sanitari esistenti e sulle possibilità di potenziamento dell’assistenza ospedaliera e territoriale. Nel pomeriggio dello stesso giovedì, il comitato civico “Si(la) Salute Bene Comune” terrà un sit-in davanti al municipio di San Giovanni in Fiore, in attesa di notizie sull’esito del tavolo istituzionale presieduto da Graziano. A quanto pare, poi, si terrà il prossimo venerdì 7 febbraio la seduta consiliare sulla sanità che la sindaca di San Giovanni in Fiore aveva chiesto al presidente del Consiglio comunale cittadino, Giuseppe Simone Bitonti. Alla seduta potranno intervenire, aveva precisato Succurro, rappresentanti di associazioni locali e sindacati.

