Alta velocità in Calabria, Occhiuto: «Serve un miliardo, importante che il Governo trovi le risorse» – VIDEO

l’intervista

ROMA «La Calabria è la prima regione a utilizzare le opportunità che la Bei offre alle regioni per cofinanziare i programmi operativi, quindi la spesa dei fondi comunitari. Mi auguro che questa prima attività sia l’inizio di una proficua e strutturale collaborazione tra la Regione e la banca europea degli investimenti». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a Roma a margine dell’incontro con la vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti al termine del quale è stato siglato un accordo per il finanziamento di 100 milioni di euro destinati a favorire l’occupazione giovanile, lo sviluppo di infrastrutture moderne e la transizione ecologica attraverso pratiche agricole sostenibili, mobilità pulita ed efficienza idrica.

E rispondendo alle domande dei giornalisti, Occhiuto ha parlato anche dell’importanza di reperire i fondi per far arrivare l’Alta velocità in Calabria, tema che si collega alla realizzazione del Ponte sullo Stretto: «Sull’Alta velocità – ha detto il presidente della Regione – è importante che siano reperite le risorse che servono per portarla in Calabria. Nel Pnrr non c’è un euro per questo, ma lo sappiamo da tempo, da quando è stato predisposto il Recovery Plan, a suo tempo furono inserite quelle in uno stato di avanzamento progettuale più maturo». «L’Alta velocità – ha aggiunto – si ferma Romagnano, serve un miliardo ancora per portarla in Calabria fino a Praia a Mare e questo sarebbe già un importante risultato perché avvicinerebbe la Calabria a Roma. Noi ci aspettiamo che il Governo sia conseguente all’obiettivo virtuoso che si è dato di fare il Ponte sullo Stretto. Il Ponte è importante – ha concluso – ma è importante anche che ci siano le reti stradali e ferroviarie che colleghino il resto del Paese al Ponte».

