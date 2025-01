Le sfide dell’Asp di Vibo, definita la road map in Prefettura: dal rinnovo dei contratti allo “Jazzolino”

L’INCONTRO

VIBO VALENTIA È stata una riunione fiume quella che ieri pomeriggio si è svolta nella Prefettura di Vibo Valentia per fare il punto sulle sfide connesse al risanamento della Asp. A presiedere il consesso il Prefetto Anna Aurora Colosimo, alla presenza del suo staff, dei vertici delle forze di polizia e, ovviamente, della terna commissariale insediatasi tre mesi orsono. Tanti i nodi da sciogliere, ma anche tante le iniziative già intraprese e che hanno fissato dei risultati importanti in quella che, comunque, si profila come una gara sulla distanza. Il Prefetto ha posto subito l’attenzione su alcuni temi ritenuti fondamentali: dalla capacità di ascolto delle esigenze degli assistiti, ai contratti/convenzioni con le strutture accreditate, alla farmacia territoriale, all’assistenza. Su tali punti Il Prefetto ha raccomandato la massima attenzione.

L’incontro si è sviluppato, quindi, secondo direttive chiare: censire i nodi critici e prendere cognizione delle strategie individuate dalla terna per il loro scioglimento. Sono stati analizzati punto per punto i temi per i quali vi è molta attesa da parte della cittadinanza, dell’imprenditoria e anche del personale sanitario: rinnovo dei contratti, rotazione del personale, lavori di efficientamento dell’ospedale “Jazzolino”, servizio di prenotazioni, efficienza della farmacia territoriale, ridistribuzione dei servizi offerti dall’ospedale di Serra San Bruno e rapporti con le associazioni locali. Per ognuno di essi, il Prefetto ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di porre al centro le istanze dei cittadini ed è in tale direzione che si muovono le iniziative messe in campo dalla terna che, ad oggi, è riuscita a intervenire su vari elementi di criticità: tra l’altro sul funzionamento della farmacia territoriale, sul servizio di screening mammografico (che entrerà a pieno regime dal 16 febbraio p.v.), sulle “liste di attesa”.

La terna commissariale ha assicurato che sono in corso anche interventi finalizzati all’individuazione di varie figure di dirigenti medici di cui l’Azienda è al momento sprovvista o carente. Nel corso della ricognizione è stato preso atto della situazione di partenza che, purtroppo, vede l’Asp di Vibo occupare gli ultimi posti nazionali in termini di produttività, da cui ne scaturisce una particolare contrizione delle risorse finanziare disponibili. È emerso che l’azione commissariale ha fatto sì che l’Asp sia stata in grado di trasmettere i dati aggiornati e corretti delle prestazioni di servizi tanto che ciò comporterà benefici in termini assunzionali. Inoltre, una tappa fondamentale perché la Regione assegni i fondi in misura sufficiente alle effettive necessità dei cittadini e così evitare la non corrispondenza fra le prestazioni realmente rese e necessarie al territorio vibonese e le risorse finanziarie concretamente disponibili è stato lo sviluppo da parte della triade commissariale di un piano con l’individuazione delle prestazioni sanitarie in maniera corretta.

Non da ultimo, la definizione esatta del tetto di spesa da parte della Regione consentirà all’Asp di contrattualizzare nel rispetto delle procedure di legge l’affidamento alle strutture sanitarie accreditate dei servizi che l’Azienda non può fornire direttamente. L’incontro è terminato con l’impegno da parte della terna commissariale di mantenere un fronte di dialogo con tutti gli attori coinvolti che consenta di comprendere la complessità del percorso di risanamento, le strategie individuate, i vincoli normativi da rispettare e lo stato di avanzamento delle misure intraprese, nell’ottica di raggiungere consapevolmente l’obiettivo di risanamento dell’ente mantenendo l’erogazione dei servizi essenziali. Il Prefetto Colosimo, infine, ha posto l’accento proprio sulla necessità di massimizzare la capacità di ascolto e comprensione delle istanze provenienti dagli assistiti, dai sanitari, dagli imprenditori del settore e dalle Istituzioni tutte, senza tralasciare alcuno sforzo finalizzato sia al ripristino della legalità che a migliorare la capacità dell’Azienda di garantire l’assistenza che necessariamente deve essere assicurata per affermare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini vibonesi.