«Siamo tutti Serafino». A San Giovanni in Fiore il comitato Sila Salute Bene Comune ricorda Congi

la manifestazione

SAN GIOVANNI IN FIORE A San Giovanni in Fiore, in piazza Municipio, manifestazione molto partecipata del comitato Sila Salute Bene Comune, con esposizione striscione “Siamo tutti Serafino”. Interventi liberi da parte dei cittadini, ma gli argomenti sono quelli riguardanti la malasanità: dopo la morte di Serafino Congi non si sono visti cambiamenti nell’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, ha notato più d’uno, segnalate anche carenze di personale sanitario, mentre da altri manifestanti è giunta l’esortazione all’unità e all’impegno collettivo, la richiesta di potenziamento dell’emergenza-urgenza in ambito locale, l’attesa di risposte dalla sindaca Rosaria Succurro, che con alcuni consiglieri comunali ha incontrato il dg dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato