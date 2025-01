Cosenza calcio, chi si rivede: Luca Garritano torna tra i Lupi (con la maglia numero 7)

mercato serie b

COSENZA La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Garritano, proveniente dal Frosinone Calcio. L’attaccante, nato a Cosenza l’11 febbraio 1994, in questa stagione è sceso in campo 14 volte. Con la maglia gialloblù nella stagione 22/23 ha conquistato da protagonista la promozione in Serie A e l’anno successivo ha collezionato 12 presenze nella massima serie. Per Luca si tratta di un ritorno in maglia rossoblù, vestita con orgoglio e grande attaccamento nella stagione 2018/19 al ritorno dei Lupi in Serie B. Nel suo passato l’esperienza nel settore giovanile dell’Inter e poi con i nerazzurri gli esordi sia in Serie A che in Europa League nella stagione 2012/2013. A Cesena nell’annata successiva si è consacrato nel campionato cadetto (3 reti in 30 presenze tra regular season, playoff e Coppa Italia). Una esperienza anche a Modena da gennaio a giugno 2015, con le sue cinque reti tra campionato e playout contribuisce alla salvezza dei canarini. Anche con il Chievo (nella foto di copertina la sua esultanza al Bentegodi con la maglia gialloblu) ha militato nella massima serie diventandone un punto fermo (88 presenze). Nella sua carriera anche 12 gettoni di presenza con la maglia della Nazionale Under 21. Ora lo attende una nuova avventura con la squadra della sua città, bentornato Luca la numero 7 è tua!