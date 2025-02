Governance più puntuale e cultura del dato: le sfide per il cambio di passo delle Asp

la “nuova” sanità

CATANZARO Il titolo è particolarmente tecnico, e quindi astruso, ma in realtà sottintende la necessità di un cambio di passo e una grande sfida, una delle tante, e sicuramente delle più impegnative, che riguardano la sanità calabrese. Il titolo è “Progetto di implementazione del sistema di controllo interno nelle aziende sanitarie del Ssr: Internal audit, Pac e Controllo di gestione”: in estrema sintesi, è un progetto per colmare uno dei “vulnus” che più pesano sull’efficienza del servizio sanitario regionale, quello del disordine contabile, spesso frutto del disordine amministrativo, rafforzando i controlli a tutti i livelli all’interno delle aziende sanitarie. Il progetto, del valore complessivo di 15 milioni e della durata di due anni, è stato elaborato da Azienda Zero, individuata quale soggetto attuatore, e quindi recepito con un decreto della struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto: sarà infine sottoposto alla valutazione del ministero della Salute per l’approvazione.

Occhiuto con i sub commissari Fantozzi ed Esposito

Il progetto

Nella relazione allegata al progetto di Azienda Zero si specifica che «uno degli imprescindibili obiettivi per la gestione commissariale della sanità nella Regione Calabria è quello di superare la condizione di incertezza relativa ai dati economico finanziari relativi alla gestione delle aziende sanitarie calabresi, incertezza testimoniata, fra l’altro, dalla prassi delle aziende di riaprire e modificare il bilancio dopo la sua adozione, producendo conseguenzialmente una nuova delibera di revoca e riadozione del nuovo bilancio modificato. Le operazioni di circolarizzazione dei debiti commerciali condotte con il supporto della Guardia di finanza e le verifiche straordinarie effettuate ai diversi livelli ed ancora in corso, hanno permesso a tutte le Aziende di adottare il bilancio 2022 e 2023 che rappresentavano correttamente tutti i dati noti anche a seguito delle operazioni summenzionate e alla Regione di approvare tali documenti, insieme al Bilancio della Gestione sanitaria accentrata e al Bilancio consolidato regionale. Questo non significa che non vi siano aree che richiedono il completamento di interventi straordinari di verifica, ma soprattutto che si possa parlare di un sistema andato a regime. L’impegno straordinario profuso, anzi, ha proprio evidenziato la grave carenza di sistemi routinari di controllo interno e di gestione strutturato della ricaduta sul bilancio di ogni evento che interessa la gestione aziendale. E’ pertanto chiaro – si legge inoltre – che, mentre si portano a termine attività straordinarie su alcuni elementi passati relativi ad alcune Aziende, emerge fortemente la necessità di operare sulla gestione ottimale dei dati contabili e della formazione delle voci di bilancio, focalizzando l’attenzione sulla organizzazione dell’intero percorso contabile».

L’obiettivo

Per Azienda Zero «tale obiettivo si può conseguire recuperando la capacità di governare i processi, monitorandone il corretto andamento, perché senza controllo non vi è conoscenza delle disfunzioni ed è impossibile gestirne i processi di correzione. In tale contesto appare ancora più urgente implementare con più efficacia le azioni previste dal Percorso di Accompagnamento alla Certificabilità dei Bilanci (P.A.C.) volte alla strutturazione dei sistemi di controllo interno nelle aziende sanitarie e anche alla riorganizzazione del sistema di controllo di gestione, parte del controllo interno e dei sistema di contabilità analitica, strumenti di monitoraggio indispensabili al management per rilevare le inefficienze ed avviare azioni di governo appropriate. L’adozione di tali strumenti implica una reingegnerizzazione dei processi, nell’ottica del miglioramento continuo, e un’analisi dei percorsi amministrativo-contabili volta a rilevare le inefficienze di processo attuali e proporre le necessarie azioni di miglioramento. Condizione necessaria perché tali azioni possano raggiungere gli obiettivi sperati – si legge infine – è contare sul commitment delle governance aziendali e il cambiamento culturale che deve avviarsi all’interno delle aziende; in tal senso il coordinamento di Azienda Zero offrirà le migliori condizioni possibili perché ciò avvenga». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato