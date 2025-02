La Calabria nella morsa del maltempo: frane e strade bloccate. Due aerei verso Reggio dirottati a Catania – FOTO

i disagi

LAMEZIA TERME Una forte ondata di maltempo si è abbattuta oggi in Calabria. Dal Catanzarese al Reggino, forti raffiche di vento, nebbia e piogge intense stanno colpendo il territorio regionale causando disagi alla circolazione. Frane e smottamenti sono stati segnalati in varie zone sia del Reggino che nel Vibonese. In provincia di Catanzaro si registrano forti grandinate su Montauro, Squillace, San Floro, l’Istmo e la città di Catanzaro. A Dinami, nel Vibonese, diversi alberi sono crollati in mezzo alla strada con i vigili del fuoco costretti a intervenire per ristabilire la circolazione. Un forte temporale ha colpito anche Reggio Calabria, con tre tombe d’aria visibili nello Stretto di Messina. In mattinata dirottati alcuni voli in arrivo dall’aeroporto reggino a quello di Catania e provenienti da Barcellona e Berlino. La protezione civile ha diramato per oggi un’allerta arancione su tutto il settore Calabria centromeridionale.







