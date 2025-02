Nubifragio Catanzaro, oltre 50 interventi in atto dei vigili del fuoco e circa 100 da evadere – VIDEO e FOTO

l’emergenza

CATANZARO Prosegue ininterrottamente l’opera di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro per fronteggiare le numerose richieste pervenute per i danni causati dal nubifragio. Sono oltre 50 gli interventi espletati ed in atto e circa 100 quelli da evadere.







Una frana ha interessato la zona di Via Lucrezia della Valle in prossimità di attività commerciali. Con mezzi movimento terra si sta operando per liberare strade da detriti e fango.

