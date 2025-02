Strade chiuse e allagamenti, tre mesi dopo torna la paura a San Pietro a Maida – VIDEO

i danni

LAMEZIA TERME Strade allagate, smottamenti e gravi disagi alla viabilità. Come previsto dagli esperti, torna ad abbattersi il maltempo sulla Calabria con forti raffiche di vento e piogge intense, in particolare sull’area tirrenica. Diversi disagi sono stati registrati nel Lametino, nel Vibonese e nel Reggino. Una frana è avvenuta a Terranova Sappo Minulio, mentre allagamenti sono stati segnalati nel Vibonese. A Lamezia Terme allagata la Strada statale 280 dei Due Mari, con forti disagi per la circolazione. Sotto la pioggia intensa anche San Pietro a Maida, già duramente colpito nella scorsa ondata di maltempo che aveva isolato il comune. Il Dipartimento Protezione Civile della Regione ha diramato un messaggio di innalzamento del livello di allerta meteo da Gialla a Rossa per i comuni di San Pietro a Maida, Maida, Jacurso, Girifalco, Amaroni per dodici ore. Anche nel Reggino forti temporali, due aerei sono stati dirottati nella mattinata verso Catania.





Il sindaco: «Spostarsi solo per necessità»

«Seguo a distanza (mio malgrado, causa forza maggiore), il forte maltempo che ancora una volta sta interessando il nostro territorio. È pervenuta comunicazione superamento soglie livello 3, quindi raccomandiamo prudenza, attenzione e di spostarvi solo per necessità. In stretto contatto con la Protezione Civile e la Prefettura stiamo monitorando le zone già danneggiate dall’alluvione di ottobre, soprattutto il torrente Cottola. Per ora, ad eccezione di alcuni disagi, non si registrano particolari danni». Lo afferma il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà. «Ringrazio, chi come sempre si fa trovare pronto in queste occasioni e non si risparmia mai. Auspico, che si intervenga presto sulle strade provinciali ancora chiuse e messe davvero a dura prova dal maltempo. La mia solidarietà a chi vive e opera nei pressi del torrente Cottola, non possono diventare figli di nessuno. Speriamo che le prossime precipitazioni siano meno intense, perché basta davvero poco e ritorna la paura».

