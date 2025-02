Alta velocità, Caracciolo: «Invito il Pd a leggere con attenzione e senza pregiudizi i comunicati»

il commento

CATANZARO «I consiglieri regionali del Partito democratico hanno un problema evidente con la lingua italiana ed una naturale predisposizione per la mistificazione dei fatti. Qualche settimana fa i dem calabresi hanno denunciato una fantomatica distrazione dei fondi per l’Alta velocità in Calabria verso altre opere. Una fake news smentita da Rfi e facilmente verificabile dal Contratto di Programma consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le risorse previste dal fondo complementare sono sempre quelle stanziate dal governo Draghi che l’attuale maggioranza nazionale guidata da Giorgia Meloni non ha in alcun modo toccato. Bastano questi 12 miliardi di euro per completare l’Alta velocità da Salerno a Reggio Calabria? Ovviamente no, e per questo sia il presidente Occhiuto che l’onorevole Cannizzaro chiedono al governo un surplus di impegno per trovare ulteriori risorse lavorando per risolvere concretamente i problemi che la Calabria ha ereditato; la sinistra, invece, come al solito ha la memoria corta, e preferisce chiacchierare piuttosto che confrontarsi sul merito delle questioni. Invito il Pd a leggere con più attenzione e senza pregiudizi ideologici i comunicati degli altri». Così Maria Stefania Caracciolo, assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria