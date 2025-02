Precari Asp di Vibo, al via la stabilizzazione degli infermieri. Arriva il Dca anche per gli oss

sanità

VIBO VALENTIA Si chiude, finalmente, la vicenda dei precari covid di Vibo Valentia per cui non era stata prevista la stabilizzazione al termine dei contratti. Infermieri e oss che rischiavano di perdere il lavoro, nonostante avessero ottenuto i requisiti per procedere all’assunzione definitiva. Dopo le proteste dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up, Fials e Nursind, era stata disposta una doppia proroga, prima fino a dicembre, poi fino a febbraio. Adesso, la vicenda sembra essere giunta al termine. Dopo il Dca annunciato da Occhiuto e pubblicato lo scorso 23 gennaio dalla Regione sull’aggiornamento dei dati sulla dotazione organica all’Azienda sanitaria vibonese, che di fatto sistemava il problema del personale in esubero, è stato ora pubblicato il bando dall’Asp con cui si procederà alla stabilizzazione dei 25 infermieri.

Pubblicato il Dca sugli oss

Nella giornata di oggi, è stato inoltre pubblicato il Dca che riguarda gli operatori socio sanitar che in un primo momento erano stati esclusi dal piano di stabilizzazione, scatenando un’ulteriore reazione dei sindacati che avevano parlato di «vittoria a metà». Caso subito rientrato con la pubblicazione odierna del nuova Decreto a firma di Roberto Occhiuto e dei subcommissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, che ristabilisce il nuovo fabbisogno e consente all’Azienda di procedere al reclutamento. Adesso si attende anche per loro l’avvio definitivo per la stabilizzazione da parte dell’Asp. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato