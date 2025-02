Questione Amaco, la Cgil chiede un incontro urgente con le istituzioni

il nodo tpl

COSENZA Le ultime vicende, che hanno riguardato l’assegnazione del bando di fitto di ramo d’Azienda dell’ex municipalizzata di Cosenza Amaco Spa al Consorzio Autolinee Tpl, «per poi, nei giorni successivi, registrare un passo indietro da parte dello stesso Consorzio Autolinee che ha ritirato la sua candidatura, obbligano ad una serie di riflessioni sul futuro del trasporto pubblico locale non solo nella città capoluogo». E’ quanto si legge in una nota a firma Salvatore La Rocca, Filt Cgil Regionale, Massimiliano Ianni, Cgil Cosenza e Giovanni Angotti Filt Cgil Cosenza. I sindacalisti chiedono un urgente incontro al presidente della Regione Calabria, all’assessore Gianluca Gallo, al presidente del Consorzio Cometra, al curatore fallimentare di Amaco per «ricercare una soluzione condivisa sulla questione con l’auspicio di una efficace collaborazione di tutti i soggetti interessati per il bene dei lavoratori, delle loro famiglie e dell’utenza tutta che merita un trasporto pubblico efficace ed efficiente».