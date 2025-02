Riordino delle funzioni amministrative, il gruppo del Pd: pronti a riformare la Regione

il dibattito

REGGIO CALABRIA “In occasione dell’ultima Conferenza dei capigruppo, richiesta e voluta dal gruppo del Pd per programmare i lavori delle Commissioni consiliari con i relativi provvedimenti da affidare a ciascuna di esse, abbiamo chiesto che fosse avviato l’iter della proposta di legge relativa al “Riordino delle funzioni amministrative della Regione Calabria”, assegnata alla Prima Commissione Affari Istituzionali, già depositata da tempo”. Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del gruppo del Pd tramite una nota stampa. “È arrivato il momento, a cinquant’anni dall’avvio del regionalismo, di avviare quel processo per il quale le regioni sono state pensate: non organi di gestione, ma di programmazione e controllo, valorizzando il ruolo e la funzione degli enti di prossimità a partire dai comuni. Gli oggetti specifici di questa nostra proposta di legge riguardano in particolare: la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e degli Enti locali in alcuni settori e il rafforzamento degli strumenti di cooperazione e di concertazione; nonché il nuovo riparto delle funzioni amministrative in diversi comparti (turismo e ambiente), prevedendo anche la partecipazione delle Comunità locali alla programmazione delle funzioni esercitate dalla Regioni, nonché la facoltà per i Comuni, singoli o in forma associata, di presentare richiesta di attribuzione di funzioni alla Regione che dovrà valutare la richiesta, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione”. “Non è più rinviabile avviare una riflessione in tale direzione che veda la Regione nel ruolo di programmazione e pianificazione ed i Comuni nell’organizzazione dei servizi e delle politiche locali, quali organi più prossimi al governo delle Comunità”.

