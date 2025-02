Sparatoria a Cosenza, la polizia sulle tracce del responsabile

le indagini

COSENZA Gli uomini e le donne della Squadra Mobile di Cosenza, guidata da Gabriele Presti, sono sulle tracce del responsabile dell’agguato consumato – questa mattina a Cosenza su Viale Trieste – nei pressi di un rivenditore di sigarette elettroniche. Gli investigatori avrebbero individuato l’uomo al momento ignoto che per motivi ancora in fase di accertamento ha esploso due colpi di pistola contro C.M. proprietario dell’attività economica: un 50enne commerciante, incensurato. La vittima raggiunta al braccio destro è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cosenza e non versa in gravi condizioni. Sulle indagini vige il massimo riserbo, nelle prossime ore è attesa una svolta. (f.b.)