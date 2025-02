All’Umg una giornata di studio sulle malattie epatiche autoimmuni

il focus

CATANZARO L’Università Magna Graecia ospiterà il Meeting della rete italiana di ricerca clinica sulle malattie epatiche autoimmuni in programma domani, venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 9:00 in aula Magna A.

Questo importante evento rientra nell’ambito delle attività organizzate dal Network ITAiLD su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura clinica e la ricerca scientifica in relazione alle malattie del fegato su base autoimmune. L’evento, che si terrà nell’edificio delle Bioscienze dell’ateneo di Catanzaro, è l’unico meeting ITAiLD organizzato in Calabria.

L’obiettivo è potenziare l’infrastruttura clinica e scientifica di ricerca coordinata nazionale: promuovere la ricerca collaborativa tra centri epatologici per comprendere meglio l’epidemiologia ed il decorso delle malattie autoimmuni del fegato (MAF), tramite i Database di malattia.

Accesso del paziente alle cure

E ancora migliorare la consapevolezza delle MAF e delle terapie disponibili, tra medici, pazienti e famiglie, anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni dei pazienti ed enti governativi e non. Infine, ultimo obiettivo lo sviluppo di un sistema sanitario integrato con il potenziamento della rete clinica regionale tramite l’ottimizzazione del sistema dei “referrals”, della discussione multidisciplinare di casi clinici complessi e l’accesso a studi clinici, farmaci registrati e nuove terapie sperimentali.