i controlli

LAMEZIA TERME Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e vigilanza sulla circolazione transfrontaliera di valuta presso l’aeroporto di Lamezia Terme, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, nel corso del 2024, hanno intercettato un flusso di denaro contante pari a 2.926.476 euro. In totale sono stati 68 i soggetti sanzionati per aver tentato di introdurre valuta omettendone la dichiarazione per un importo complessivo pari a circa 900.000 euro. Le specifiche analisi di rischio effettuate congiuntamente dalle Fiamme Gialle lametine e dai funzionari ADM, anche grazie al protocollo d’intesa relativo al rafforzamento dei rapporti di collaborazione, siglato nell’aprile 2023 tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno permesso di concentrare l’attività di controllo prevalentemente sui passeggeri provenienti o destinati verso l’Albania, il Belgio, il Canada, Malta, il Regno Unito, la Svizzera e soprattutto la Germania. Le modalità di occultamento del denaro più comuni sono risultate essere quelle tra gli indumenti e nei bagagli al seguito.

Sanzioni anche nel nuovo anno

I traffici di valuta non si sono arrestati neppure nell’anno appena iniziato. Nel mese di gennaio, infatti, è stato sottoposto a controllo un passeggero proveniente dal Canada con circa 17.000 euro al seguito, al quale a causa del recente inasprimento delle sanzioni è stata irrogata una sanzione di oltre 1000 €. La normativa vigente stabilisce l’obbligo di dichiarare in dogana somme pari o superiori a 10.000 euro per i trasferimenti in entrata o in uscita dal territorio nazionale. I trasgressori possono estinguere immediatamente la violazione attraverso il pagamento della sanzione prevista, usufruendo dell’istituto dell’oblazione. Ai trasgressori recidivi, già sanzionati negli ultimi cinque anni, può essere applicato il sequestro amministrativo di parte della valuta trasportata. Tali violazioni di natura amministrativa, che possono celare fenomeni di maggiore gravità, tra cui il riciclaggio e il finanziamento di attività illecite, confermano l’importanza dell’attività di controllo svolta in sinergia tra le Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nello scalo internazionale lametino.

