Cosenza calcio, biglietti delle curve a 5 euro per la partita contro la Carrarese

COSENZA Dopo l’incontro di stamattina tra il patron del Cosenza calcio Eugenio Guarascio e il sindaco Franz Caruso in cui è emersa la volontà dell’imprenditore lametino di cedere la proprietà, in serata il club silano ha comunicato che da stasera alle 19 è attiva nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com e da domani, venerdì 7 febbraio, dalle ore 10 presso lo Store di Via Arabia, la prevendita per la gara Cosenza – Carrarese, valida per la venticinquesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 8 febbraio 2025. Dopo mesi di richieste incessanti pervenute da più parti per favorire un afflusso maggiore allo stadio, stavolta la società ha deciso di abbassare drasticamente i prezzi dei tagliandi per le curve e per il settore di Tribuna B. I tagliandi di Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena saranno infatti acquistabili al prezzo di 5 euro, quelli di Tribuna B al costo di 8 euro. Una decisione tardiva che arriva in un momento di crisi totale del calcio cosentino, con la squadra ultima in classifica e una rottura ormai insanabile tra la proprietà e la tifoseria. Intanto domani tornerà a parlare il tecnico Massimiliano Alvini nella conferenza stampa pre-gara.

I prezzi dei biglietti

Curva Sud “ ergamini”: euro 5,00 (no ridotto)

Curva Nord “Catena”: euro 5,00 (no ridotto)

Tribuna A: euro 28,00 (no ridotto)

Tribuna B: euro 8,00 (no ridotto)

Tribuna “Rao” euro 26,00 intero – euro 20,00 ridotto

Tribuna rossa sud “Bruno”: euro 40,00 intero – euro 32,00 ridotto

Tribuna blu centrale: euro 65,00 (no ridotto)

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 2,00 curva sud “bergamini” – curva nord “catena”

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 5,00 tribuna a max 200 tagliandi

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 5,00 tribuna b max 200 tagliandi

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 10,00 tribuna “Raffaele Bruno” sud max 60 tagliandi

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 10,00 tribuna “Rao” max 60 tagliandi

*biglietto “lupacchiotto”: under 14: euro 15,00 tribuna blu centrale max 40 tagliandi

* Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

