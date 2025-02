In auto con un chilo e 600 grammi di cocaina, non si fermano all’alt della polizia: arrestati a Cosenza

il sequestro

COSENZA Nella serata del 4 febbraio scorso, personale della squadra volante della questura diretta da Giuseppe Cannizzaro, durante il servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto due ragazzi di 26 e 30 anni: gli agenti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in un noto quartiere ad elevata densità criminale, hanno intimato l’alt a un’autovettura con due soggetti a bordo che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga per le vie della città. Sono stati subito intercettati dagli agenti.

I due occupanti, nell’uscire dall’abitacolo, dopo aver cercato di nascondere una busta della spesa sotto la macchina, hanno tentato ancora una volta la fuga a piedi, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarli dopo poche decine di metri. I primi accertamenti hanno consentito di appurare che all’interno della busta era nascosto un panetto e mezzo di cocaina pura, per un totale di 1 chilo e 600 grammi circa, sostanza, debitamente sequestrata che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 200.000 euro. Vista la gravità del quadro indiziario, i due soggetti sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e, su disposizione del pubblico ministero di turno, tradotti in carcere in attesa di giudizio. Il tutto si comunica nel rispetto del diritto dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.