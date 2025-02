Rapina con coltello in un negozio di Corigliano Rossano, arrestato in flagranza un 44enne

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Lo scorso 31 gennaio, nel corso di capillari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, personale del Commissariato di Ps di Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Corigliano Calabro, ha tratto in arresto un uomo di 44 anni, straniero, per il reato di rapina aggravata. La vicenda trae origine da una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, di rapina consumata in danno al titolare di un’attività commerciale ad opera di un soggetto maschile. Gli agenti si portavano tempestivamente sul luogo segnalato e notavano in strada un soggetto, corrispondente alle descrizioni fornite, che alla vista della Volante aumentava palesemente la marcia al fine di eludere il controllo. Il medesimo, raggiunto dagli operanti, veniva sottoposto a perquisizione personale che sortiva esito positivo, atteso il rinvenimento, indosso allo stesso, di un coltello da cucina, con il quale aveva minacciato il titolare del negozio, nonché nr. 3 paia di occhiali, dal valore complessivo di 500 Euro, prontamente restituiti all’esercente. Per i fatti sopra esposti, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, tradotto in carcere, in attesa di giudizio, laddove, a seguito di udienza di convalida dell’arresto, avvenuta il 3 febbraio, veniva confermata la misura cautelare della custodia in carcere.

Un 19enne arrestato per evasione dai domiciliari e dalla comunità

Nella serata dello scorso 3 febbraio, personale in servizio presso la Squadra Mobile, unitamente a personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto anche un uomo di 19 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e avviso orale in atto, per il reato di evasione. In particolare, su segnalazione della Sala Operativa, gli agenti della Squadra Mobile, liberi dal servizio, unitamente a personale della Squadra Volante di questa Questura, rintracciavano in strada il ragazzo segnalato, già noto a questi Uffici, unitamente alla madre ed alla sorella. Il soggetto fermato e identificato dagli operatori, da accertamenti esperiti, risultava sottoposto agli arresti domiciliari e contestuale affidamento terapeutico presso una comunità da cui risultava evaso. Per i fatti sopra esposti, veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la medesima struttura, in attesa di giudizio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato