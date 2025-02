Rovagnati e il legame con la città di Tropea

IL RICORDO

C’è un filo conduttore che collega la famiglia Rovagnati, colpita dal terribile dramma della morte di Lorenzo, erede dell’omonima azienda di salumi, e la Calabria e, in particolare, la città di Tropea.

La “Perla del Tirreno”, infatti, ha beneficiato di un prezioso contributo dalla famiglia per il restauro della facciata del Palazzo dell’Antico Sedile dei Nobili, edificio risalente al 1703, costruito per ospitare il parlamento dei Nobili di Tropea proprio nel cuore della città.

Nel 2021 il gruppo Rovagnati donò 25mila euro per i lavori, di fatto anticipando di qualche mese la vittoria di Tropea nel contest “Il Borgo dei Borghi”. Come si legge su “Tropea24ore”, la somma fu poi destinata dall’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Macrì – al recupero del Palazzo, consentendo di ottenere un risultato esaltante, riportando alla luce uno dei luoghi più rappresentativi di Tropea, scelta come destinataria del premio del concorso Instagram “#Granbiscotto Orgoglio Italiano”.