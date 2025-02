Elicottero si schianta nella tenuta dei Rovagnati a Parma, tre morti

il fatto

PARMA Un elicottero civile si è schiantato intorno alle 19:30 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Tre le vittime, tra le quali ci sarebbe anche un appartenente alla famiglia Rovagnati, Lorenzo, erede dell’omonima azienda di salumi. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintorni della struttura. Da quanto apprende Adnkronos, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell’anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Ancora da capire se l’incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento. A bordo anche il pilota dell’elicottero e un terzo individuo non ancora identificato. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La procura della Repubblica di Parma ha disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo.

