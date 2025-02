Scontro tra due auto a Roccelletta di Borgia: una vittima e due persone ferite – FOTO

la tragedia

CATANZARO E’ di una vittima e di due feriti, di cui uno in modo grave, il bilancio di un incidente stradale a Roccelletta di Borgia. A scontrarsi due auto, una Fiat Punto ed una Volkswagen Scirocco: quest’ultima a seguito dell’impatto finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Sul posto immediato l’intervento dei vigli del fuoco da Catanzaro e Girifalco. A bordo della Volkswagen due persone di cui una deceduta mentre l’altra, ferita in modo grave, è stata estratta dall’abitacolo e affidata al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso per essere quindi trasportata all’ospedale di Catanzaro con un’ambulanza. Ferito in modo lieve il conducente della Fiat Punto. I vigili del fuoco hanno quindi proceduto a mettere in sicurezza luogo dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dello scontro mortale.





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato