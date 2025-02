A CHIARE LETTERE | Le Asp non più “canaglia” e una sanità che merita fiducia – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20, le ultime novità che stanno riguardano il settore più complicato della regione. «Le Asp di Cosenza e Reggio, le Asp sempre definite “canaglia”, hanno adottato i bilanci fantasma. Sul piano dei conti davvero – si evidenzia “A Chiare Lettere” – la sanità calabrese ha le carte in regola. E’ un passo importante ai fini dell’uscita dal commissariamento, con il presidente e commissario Occhiuto che ha detto di aver ricevuto rassicurazioni in tal senso dal governo. Per una volta lo Stato può dimostrare di avere fiducia nella Calabria».

