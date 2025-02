Alvini: «Out Florenzi e Rizzo Pinna. Lucarelli? Penso solo al bene del Cosenza»

calcio serie b

COSENZA «Io sono concentrato sul campo, su lavoro e sulla partita di domani. Dal primo giorno che sono qui non ho mai cambiato il mio modo di fare. Da questo punto di vista mi sento forte e concentrato. Voglio continuare questo percorso, abbiamo ancora tante possibilità di salvezza e dobbiamo dare il massimo. Sono fortemente motivato. Questa forza che ho è merito anche della squadra, del gruppo, che ci crede quanto me. Vogliamo scrivere ancora delle pagine importanti». Un Massimiliano Alvini tutt’altro che abbattuto si è presentato stamattina in conferenza stampa per presentare la partita di domani tra il suo Cosenza e la Carrarese. Il tecnico non ha voluto affrontare l’argomento relativo alla trattativa portata avanti dal club silano, per qualche ora, con Cristiano Lucarelli come suo possibile sostituto in panchina. «Mi interessa solo la partita di domani. Io allenatore – ha precisato Alvini – non posso guardare solo le sconfitte, sarei un mediocre se lo facessi. Guardo le prestazioni e nelle ultime due partite il Cosenza non meritava di perdere. È un demerito nostro e sta a me migliorare questo aspetto. Posso assicurare che da parte mia non c’è alcuna sfiducia, voglio solo invertire questo trend negativo». «Chiedo ai tifosi di venire allo stadio domani – ha aggiunto l’allenatore rossoblù – posso dire che la squadra ce la metterà tutto. Faccio mio l’appello del direttore sportivo Delvecchio». Sulla Carrarese: «Affronteremo questo avversario con coraggio, con intelligenza. È una squadra che ha 27 punti in classifica e ha cambiato tanto in fase di mercato. Abbiamo cambiato qualcosa, cercheremo di essere più coperti e fare un calcio verticale. Abbiamo qualche problema per alcune assenze». Oltre agli squalificati D’Orazio e Garritano, saranno assenti Florenzi (per un infortunio alla caviglia) e Rizzo Pinna per un problema alla spalla. «E’ stata una settimana complicata per un altro paio di giocatori – ha rivelato Alvini – che valuteremo nelle prossime ore». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato