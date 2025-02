I piatti dello chef calabrese Francesco Mazzei alla cena italiana di Re Carlo

talenti calabresi

Cena italiana in stile Slow Food per il re Carlo e sua moglie Camilla che stasera ospiteranno nella residenza di Highgrove l’ambasciatore italiano Inigo Lambertini e l’attore italo-americano Stanley Tucci, famoso tra l’altro per i programmi tv “The Heart of Italy” e “Searching For Italy”. Il menu della serata è stato creato dallo chef calabrese Francesco Mazzei, uno degli chef italiani più apprezzati in Gran Bretagna, unendo ingredienti e sapori locali a tradizioni culinarie nostrane, con l’obiettivo di incarnare pienamente i principi di Slow Food. I drink della serata saranno creati dal mixologist italiano Alessandro Palazzi (capo barman del Dukes Bar di Londra, quello dove, per intenderci, Sir Ian Fleming avrebbe coniato l’espressione “shaken, not stirred”), utilizzando aromi ed erbe italiane raccolte nei giardini di Highgrove. All’evento si uniranno studenti ed ex studenti della King’s Foundation che, prima di cena, daranno dimostrazione del loro lavoro nella moda sostenibile, sfoggiando le loro competenze nella modisteria, ricamo, fabbricazione di mobili e fashion design. Carlo e Camilla, all’inizio di aprile, si recheranno in Italia per una visita di Stato, in occasione del Giubileo, per incontrare Papa Francesco e per una serie di impegni a Roma e Ravenna.