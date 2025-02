Ranuccio: «No ai campanilismi, battersi per l’ospedale della Piana come per quello di Polistena»

la polemica

PALMI «Questa mattina sono all’Ospedale di Polistena per partecipare all’iniziativa “Sos Calabria, dentro l’emergenza sanitaria”». Lo scrive in un post il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, che oggi ha partecipato al sopraluogo del Pd all’ospedale di Polistena.

L’intervento di Tripodi

Ranuccio nel post ha anche replicato al sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che ieri aveva stigmatizzato il «rincorrersi di interrogazioni, articoli sui giornali, convocazioni di assemblee di sindaci sulle sorti dell’ospedale che dovrebbe nascere a Palmi da almeno vent’anni e non si è ancora visto. In particolare sono esponenti del Pd tra cui Amalia Bruni e il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, a preoccuparsi di un qualcosa che probabilmente non nascerà mai. Quello che invece dovrebbero fare – aveva aggiunto Tripodi – è preoccuparsi e occuparsi dell’ospedale di Polistena che è l’ospedale della Piana e tale rimarrà in futuro, semmai “pungendo” il governatore Roberto Occhiuto e la dottoressa Di Furia sulle tante promesse non mantenute».

La replica di Ranuccio

Questo invece il punto di vista del sindaco di Palmi Ranuccio: «Anche se le dichiarazioni rese ieri dal collega sindaco di Polistena, purtroppo, non mi stupiscono, faccio il tifo per una posizione unitaria dei primi cittadini della Piana. Mantenendo sempre la linea che porto avanti da anni, continuo a battermi allo stesso modo per il potenziamento del “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, esattamente con l’identica determinazione che mi porta a lavorare ogni giorno sull’Ospedale della Piana da costruirsi a Palmi. Non possiamo prestare il fianco a chi ci vuole ancora una volta schiavi del campanilismo ma dobbiamo combattere insieme per la tutela della salute in tutta la Piana. L’Ospedale della Piana, un potenziato Ospedale di Polistena ed il rafforzamento della medicina territoriale, sono strumenti indispensabili dei quali – ha concluso Ranuccio – le nostre comunità hanno estremo ed urgente bisogno».

