Apprensione a San Giovanni in Fiore: scomparso da ieri Luciano Marra

LE RICERCHE

È scomparso da ieri, venerdì 7 febbraio, Luciano Marra, un dipendente comunale di San Giovanni in Fiore. A darne notizia alcuni parenti su Facebook. L’uomo, a quanto risulta, indossava un cappotto grigio e pantaloni blu e sarebbe scomparso proprio da San Giovanni in Fiore. Sui social l’invito a contattare la famiglia e le autorità in caso di ritrovamento o anche di notizie che possano rivelarsi utili ai fini delle ricerche.

