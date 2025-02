Incendio divampa in un edificio a Spezzano della Sila, evacuate quattro persone

il rogo

SPEZZANO DELLA SILA Fiamme in un edificio a Spezzano della Sila, alle porte di Cosenza. Per cause in via d’accertamento, la canna fumaria di uno stabile, in via Umberto I, ha preso fuoco. Il rogo si è propagato anche al sottotetto in legno e laterizi, coinvolgendo alcune suppellettili e parte dell’arredamento. In via precauzionale, quattro persone sono state evacuate. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Cosenza che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza il sito, evitando che il rogo si propagasse all’intera palazzina. Non si registrano danni a persone.

